Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn
Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Solothurn (SO)
(Keystone-SDA) Kita-Gesetz: NEIN
Ja-Anteil: 35,49 Prozent (32’753 Stimmen) Nein-Anteil: 64,51 Prozent (59’534 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,79 Prozent Hochwasserschutz und Aufwertung Dünnern: JA
Ja-Anteil: 53,63 Prozent (48’569 Stimmen) Nein-Anteil: 46,37 Prozent (42’000 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,55 Prozent Projekt Bahnhof Solothurn Süd: NEIN