Eventi letterari trennen sich vom Leiter Stefan Zweifel

Keystone-SDA

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Das Literaturfestival Eventi letterari beendet die Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter Stefan Zweifel. Der Publizist, Kurator und Übersetzer leitete das Festival auf dem Monte Verità oberhalb von Ascona seit 2022.

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(Keystone-SDA) Der Vorstand sei nach Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit zum Schluss gekommen, dass die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Mandats nicht mehr gegeben seien, heisst es in einer kurzen Mitteilung der Medienstelle vom Donnerstag.

Die für eine weitere Zusammenarbeit erforderliche Vertrauensbasis sei nicht mehr gegeben, begründete eine Mediensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Entscheid des Vorstands. Der Entscheid basiere nicht auf inhaltlich-künstlerischen Differenzen oder der Ausrichtung der Veranstaltung, sondern auf Fragen der Zusammenarbeit.

Unter der Leitung von Stefan Zweifel entwickelten sich die Eventi letterari über die Sprachgrenzen hinweg zu einem Treffpunkt der internationalen Literatur, wie es weiter heisst. Zweifel habe das Festival mit «grosser intellektueller Kraft» geprägt. Der Vorstand danke ihm dafür und für die Leidenschaft, mit der er es geleitet habe.

Die nächste Ausgabe der Eventi letterari findet vom 18. bis 21. März 2027 in Ascona und Locarno statt. Das Programm wird im Februar vorgestellt.