The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ex SBB-Manager soll Verwaltungspräsident der Migros Aare werden

Keystone-SDA

Der ehemalige Leiter der SBB-Immobilien, Jürg Stöckli, soll neuer Präsident der Verwaltung der Migros Aare werden. Der 56-jährige Berner bringe umfassende Erfahrung mit aus den Bereichen Immobilien, Verkehr und Handel, heisst es bei der Migros.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese Kompetenzen seien wichtig für die anstehenden Herausforderungen der Migros Aare, schreibt die grösste Migros Genossenschaft in einer Mitteilung vom Freitag. Eine Urabstimmung wird über Stöcklis Wahl entscheiden.

Von 2010 bis 2018 leitete Stöckli als Mitglied der Konzernleitung die SBB-Immobilien. Unter seiner Ägide wurde die SBB zu einem gewichtigen Player im Immobiliengeschäft. Danach übernahm er diverse Verwaltungsratsmandate.

Stöckli soll die Nachfolge von Jörg Blunschi übernehmen, der im März nach anhaltender Kritik abtrat. Bevor Blunschi zur Migros Aare stiess, hatte er die Expansion der Migros Zürich massgeblich vorangetrieben. Nach anfänglichen Erfolgen sorgten diese Engagements aber vor allem für hohe Abschreibungen und Verluste.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft