Förster stürzt in Menznau LU über Felswand und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

In Menznau LU hat sich am Montagmorgen ein 26-jähriger Forstwart bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Der Mann wurde von einem Rettungshelikopter medizinisch versorgt und in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Der Arbeitsunfall geschah laut der Luzerner Staatsanwaltschaft am Montagmorgen kurz vor 9.00 Uhr im Gebiet Talhof in Menznau. Dabei rutschte der Forstwart bei Arbeiten im steilen Gelände aus und stürzte über eine Felswand. Er zog sich laut Communiqué vom Montag erhebliche Verletzungen zu.