Führerloser Lieferwagen erfasst Fussgängerin in Zürich-Höngg

Keystone-SDA

Ein führerloser Lieferwagen hat am Donnerstagmittag in Zürich-Höngg eine Fussgängerin erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Weshalb das Fahrzeug zu rollen begann, ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Der Lieferwagen rollte nach bisherigen Erkenntnissen von der Verzweigung Michelstrasse/Engadinerweg in Richtung Regensdorferstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Nach mehreren Metern erfasste das Fahrzeug die Fussgängerin, die auf dem Trottoir unterwegs war.

Schutz & Rettung brachte die schwer verletzte Rentnerin ins Spital. Der Unfallhergang wird noch abgeklärt.