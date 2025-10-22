Fünf Autos in Unfall auf der A2 bei Hägendorf SO verwickelt

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A2 bei Hägendorf SO ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde niemand, wie die Solothurner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

(Keystone-SDA) Kurz vor 8.00 Uhr verlor ein Autofahrer in Richtung Basel fahrend die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern, wie es heisst. Dabei sei es zur Kollision mit einem zweiten Auto gekommen, das wiederum die Mittelleitplanke durchbrochen und mit einem dritten Auto auf der Gegenfahrbahn kollidiert sei.

Zwei weitere Autos wurden durch herumfliegende oder -liegende Trümmerteile beschädigt, wie es weiter heisst. Vier der fünf betroffenen Fahrzeuge hätten abtransportiert werden müssen. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.