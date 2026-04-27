Fünf Medienschaffende erhalten Medienpreis Nordwestschweiz

Keystone-SDA

Der Medienpreis Nordwestschweiz mit einer Preissumme von 15'000 Franken geht an fünf Medienschaffende: Ausgezeichnet wurden Fabienne Huber (SRF Radio), Simon Häring ("Aargauer Zeitung"), Fotograf André Albrecht ("Zofinger Tagblatt") und Rahel Lenz (SRF TV).

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(Keystone-SDA) Die Medienpreise wurden am Montagabend an einer Feier in Basel übergeben. Dies teilte der Verein Medienpreis Nordwestschweiz mit. Die Übergabe fand erstmals in Basel statt, da der bisherige Medienpreis Aargau/Solothurn nach 27 Ausgaben auf die beiden Basler Kantone ausgeweitet wurde.

Für den Medienpreis wurden nach Angaben des Vereins mehr als 90 Beiträge eingereicht. Die Fachjury wählte aus – unter Leitung von Jurypräsident Hans Schneeberger und den Fachjuryleitungen Janine Wille (Radio), Catherine Duttweiler (Print), Rüdi Steiner (Online), Linda Pollari (Foto) und Oliver Kuhn (TV).

Kein Online-Preis

In der Kategorie Online vergab der Verein in diesem Jahr keinen Medienpreis. Keiner der eingereichten Beiträge habe die Eingabekriterien erfüllt, hiess es.

Den Recherche-Preis der Gottlieb und Hans Vogt Stiftung erhielt Journalist und Leiter der Ringier-Journalistenschule Peter Hossli für einen im «SonntagsBlick» erschienen Artikel.

Der Medienpreis Nordwestschweiz wird von den in den vier Kantonen ansässigen Medienunternehmen sowie von den Kantonen Aargau und Solothurn ausgerichtet. Die beiden Basler Kantone sind als Träger noch nicht dabei.

Der Preis soll die journalistische Qualität sowie lokale und regionale Berichterstattung in der Nordwestschweiz anerkennen und fördern. Gerade in Zeiten der Globalisierung und weltweiten Vernetzung gewinnen diese Bereiche laut dem Verein an Bedeutung.