Fünf Verletzte nach Kollision zweier Autos in Hirzel

Keystone-SDA

Bei der Kollision zwischen zwei Autos in Hirzel sind am Sonntagnachmittag alle fünf in den Fahrzeugen sitzenden Personen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, drei mit Rettungswagen in verschiedene Spitäler transportiert. Die Beteiligten trugen laut Polizei leichte bis mittelschwere Verletzungen davon.

(Keystone-SDA) Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 47 Jahre alter Mann auf der Zugerstrasse talwärts Richtung Sihlbrugg, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich hiess. Mit im Auto war sein sechsjähriger Sohn. Nach der Juborkurve das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte das Auto seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen, in dem sich neben dem 40-jährigen Fahrer auch dessen 36-jährige Ehefrau und der vierjährige Sohn befanden. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Autos über das Trottoir, stürzten mehrere Meter über die Böschung und blieben im Wiesland stehen.