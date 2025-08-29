The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fahne des Schwingerverbands feierlich in Mollis GL empfangen

Keystone-SDA

Die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands ist zum Start des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL in Empfang genommen worden. Sie wird dann am Sonntag am Festakt in der Schwinger-Arena offiziell übergeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es ist ein wichtiger Programmpunkt bei einem «Eidgenössischen» – die Fahnenübergabe des vorherigen Austragungsorts an den neuen. In diesem Fall reiste eine Delegation aus Pratteln BL, samt Kern-OK, Musikgesellschaft und Ehrendamen nach Näfels GL in den Freulerpalast – einem geschichtsträchtigen Ort des Kantons Glarus.

Von da aus wird die Fahne am Freitagnachmittag den grossen Festumzug zum ESAF-Gelände in Mollis GL «begleiten». Am Sonntag wird sie schliesslich während des Festaktes in der Schwinger-Arena, an dem auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ihren Auftritt haben wird, offiziell übergeben.

Zunächst war der OK-Präsident Jakob Kamm solchen Traditionen gegenüber skeptisch, wie er selbst im Garten des Freulerpalasts sagte. Doch beim Vorgängerfest in Pratteln habe er die symbolträchtige Wirkung solcher Fahnen gespürt und gemerkt, dass man dieser kulturellen Geschichte Sorge tragen müsse.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft