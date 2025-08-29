Fahne des Schwingerverbands feierlich in Mollis GL empfangen
Die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands ist zum Start des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL in Empfang genommen worden. Sie wird dann am Sonntag am Festakt in der Schwinger-Arena offiziell übergeben.
(Keystone-SDA) Es ist ein wichtiger Programmpunkt bei einem «Eidgenössischen» – die Fahnenübergabe des vorherigen Austragungsorts an den neuen. In diesem Fall reiste eine Delegation aus Pratteln BL, samt Kern-OK, Musikgesellschaft und Ehrendamen nach Näfels GL in den Freulerpalast – einem geschichtsträchtigen Ort des Kantons Glarus.
Von da aus wird die Fahne am Freitagnachmittag den grossen Festumzug zum ESAF-Gelände in Mollis GL «begleiten». Am Sonntag wird sie schliesslich während des Festaktes in der Schwinger-Arena, an dem auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ihren Auftritt haben wird, offiziell übergeben.
Zunächst war der OK-Präsident Jakob Kamm solchen Traditionen gegenüber skeptisch, wie er selbst im Garten des Freulerpalasts sagte. Doch beim Vorgängerfest in Pratteln habe er die symbolträchtige Wirkung solcher Fahnen gespürt und gemerkt, dass man dieser kulturellen Geschichte Sorge tragen müsse.