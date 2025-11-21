Fahrende Autos bei Sprengung in Vorarlberg von Steinen getroffen

Keystone-SDA

Bei Sprengarbeiten im österreichischen Vorarlberg sind am Freitag in Frastanz mehrere fahrende Autos von Gesteinsbrocken getroffen worden. Die Steine mit einem Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern stürzten auf die Vorarlberger Strasse, die im betroffenen Bereich nicht gesperrt war.

(Keystone-SDA) Der Sprengunfall ereignete sich bei Arbeiten für den Stadttunnel von Feldkirch (A), wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Mindestens fünf Autos wurden aber beschädigt. Ermittlungen ergaben, dass Bauarbeiter im Sprengbereich zwar eine Gemeindestrasse bis zur Kreuzung mit der Vorarlberger Strasse gesperrt hatten, letztere aber nicht.