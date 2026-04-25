Fahrer in brennendem Auto in Altendorf SZ lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am Freitag bei einem Unfall in Altendorf lebensbedrohlich verletzt. Auch zwei weitere Personen Fahrzeug verletzten sich. Das Auto wurde gegen eine Stallfassade geschleudert und brannte, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 39-jährige Lenker setzte um 17.10 Uhr zu einem Überholmanöver an und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern und prallte in eine Leitplanke. Dabei wurde das Auto angehoben und gegen die Fassade des Stalls geworfen. Es geriet nach der Kollision in Brand wie es im Communiqué heisst.

Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch und befreite den Lenker. Der 22-jährige Beifahrer und die 29-jährige Mitfahrerin hatten bereits vorher das Auto mit Hilfe von Drittpersonen verlassen.

Die Rega flog den Fahrer ins Spital. Der Beifahrer verletzte sich erheblich, während sich die Mitfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Die Sanität brachte die beiden ins Spital.

Die Zürcherstrasse blieb bis in die späten Abendstunden gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.