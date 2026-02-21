Fahrunfähiger Lenker flieht in Matzingen TG vor Polizei

Keystone-SDA

Ein Autolenker hat sich in der Nacht auf Samstag in Matzingen TG eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst als die Patrouille das Fahrzeug überholte, hielt der Fahrer an. Der 63-Jährige war laut Polizei fahrunfähig und musste seinen Führerausweis abgeben.

(Keystone-SDA) Die Polizisten wollten den Lenker, der von Frauenfeld her unterwegs war, kurz vor 1 Uhr kontrollieren. Dieser aber fuhr trotz Haltezeichen weiter auf die Einsatzkräfte zu, sodass ein Polizist dem Auto ausweichen musste, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Während der Verfolgungsfahrt habe der Fahrer weder auf das eingeschaltete Blaulicht noch auf die Leuchtmatrix «Stopp Polizei» reagiert. Die Polizisten beurteilten den Mann als fahrunfähig und ordneten eine Blutentnahme und eine Urinprobe an.