Farbe gelangt von Baustelle bei Walenstadt SG in den Walensee

Am Donnerstagabend ist eine unbekannte Menge Farbe über einen Abwasserschacht in die Kläranlage und schliesslich teilweise in den Walensee gelangt. Das Ausmass der Gewässerverschmutzung ist noch unbekannt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Mehrere Kübel mit weisser Farbe seien von einer Baustelle in einen Abwasserschacht geflossen. Als Sofortmassnahme wurde der Betrieb der Kläranlage umgehend reduziert und sämtliche betroffene Leitungen und Schächte gespült, hiess es in der Mitteilung weiter. Es könne im Bereich des Einlaufs der Kläranlage in den Walensee zu einer weissen Trübung kommen.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

