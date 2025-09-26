Farbe gelangt von Baustelle bei Walenstadt SG in den Walensee
Am Donnerstagabend ist eine unbekannte Menge Farbe über einen Abwasserschacht in die Kläranlage und schliesslich teilweise in den Walensee gelangt. Das Ausmass der Gewässerverschmutzung ist noch unbekannt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Mehrere Kübel mit weisser Farbe seien von einer Baustelle in einen Abwasserschacht geflossen. Als Sofortmassnahme wurde der Betrieb der Kläranlage umgehend reduziert und sämtliche betroffene Leitungen und Schächte gespült, hiess es in der Mitteilung weiter. Es könne im Bereich des Einlaufs der Kläranlage in den Walensee zu einer weissen Trübung kommen.