FDP holt sich das Amt des Stadtammanns in Lenzburg AG
Die Wahlberechtigten von Lenzburg AG haben Andreas Schmid (FDP) zu ihrem neuen Stadtammann gewählt. Er folgt auf den zurücktretenden Daniel Mosimann (SP).
(Keystone-SDA) Auf Schmid entfielen am Sonntag 1496 Stimmen. Er blieb damit 58 Stimmen über dem erforderlichen absoluten Mehr von 1438 Stimmen. Barbara Portmann-Müller (GLP), die zweite offizielle Kandidatin fürs Präsidium, kam auf 1276 Stimmen. Das Amt des Vizeammanns bleibt hingegen vorerst unbesetzt; es erreichte niemand das absolute Mehr.
Die Wahl in den fünfköpfigen Stadtrat schafften die vier bisherigen Mitglieder, die sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung gestellt hatten. Es sind dies der neue Präsident Andreas Schmid (FDP), Barbara Portmann-Müller (GLP), Sven Ammann (FDP) und Beatrice Taubert-Baldinger (SP). Den fünften freien Sitz eroberte Christina Bachmann-Roth (Mitte), die Thomas Schär (SP) hinter sich liess.
Der zweite Wahlgang für das Vizepräsidium findet am 30. November statt. Dann wird auch der Einwohnerrat, das Stadtparlament, gewählt.