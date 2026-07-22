Feuer bricht in Schreinerei in Spiringen aus – Klausenpass gesperrt

Keystone-SDA

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In einer Schreinerei in Spiringen UR ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff auf mehrere Gebäude über, der Wald konnte aber vor den Flammen geschützt werden. Die Klausenpassstrasse musste wegen des Brands gesperrt werden.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri wurde der Brand im Schächental um 6.30 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Werkhalle der Schreinerei bereits in Vollbrand, und die Flammen griffen auf angrenzende Gebäude über.

Insgesamt standen 145 Feuerwehrleute aus Spiringen, Unterschächen, Bürglen und Altdorf im Einsatz. Sie konnten im Verlauf des Vormittags den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten aber noch an, teilte die Kantonspolizei am späteren Vormittag mit.

Um den angrenzenden Wald vor dem Feuer zu schützen, setzte die Feuerwehr auch einen Helikopter ein.

Personen seien keine verletzt worden, und es werde auch niemand vermisst, teilte die Kantonspolizei mit. Die Angestellten der Schreinerei hätten die brennende Werkhalle rechtzeitig verlassen können. Aus den umliegenden Häusern seien neun Personen evakuiert worden.

Die Strasse über den Klausenpass musste wegen des Brandes zwischen Bürglen und Spiringen gesperrt werden. Wieso es in der Schreinerei brannte, war am Mittwochvormittag noch nicht geklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden, teilte die Kantonspolizei mit.