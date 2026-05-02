Feuer in Küche von Mehrfamilienhaus in Reinach BL – Keine Opfer

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus in Reinach im Baselbiet ist am Freitagabend in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Dieses konnte die Feuerwehr rasch löschen, verletzt wurde niemand. Als Grund für das Feuer wird Fahrlässigkeit angenommen.

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(Keystone-SDA) Das teilte die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mit. Demnach konnte die 77-jährige Bewohnerin ihre Wohnung im 4. Stock selbstständig verlassen. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.