Feuer richtet beträchtlichen Schaden an Haus in Bergdietikon AG an

Keystone-SDA

Ein Brand in einem Einfamilienhaus am Mittwochabend in Bergdietikon AG hat beträchtlichen Sachschaden angerichtet. Der 84-jährige Hausbewohner blieb laut Polizeiangaben bis auf ein paar Schürfungen unverletzt. Die Polizei klärt die Brandursache ab.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bewohner des Hauses an der Vorbühlstrasse hatte um 19 Uhr bemerkt, dass die Fassade in Flammen stand. Er alarmierte die Feuerwehr, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteile.

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und schützte den Grossteil des Hauses. Glutnester unter der Holzfassade erschwerten die Löscharbeiten, wie die Kantonspolizei berichtete.