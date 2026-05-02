Feuer verwüstet Wohnung in Thuner Mehrfamilienhaus

Keystone-SDA

In Thun ist in der Nacht auf Samstag in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

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(Keystone-SDA) Die Meldung vom Feuer in dem Gebäude am Ulmenweg ging kurz nach 02.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese am Samstag mitteilte. Die ausgerückten Einsatzkräfte hätten am Brandort eine starke Rauchentwicklung festgestellt und den Brandherd im Dachgeschoss lokalisiert.

Die Feuerwehr brachte den Brand den Angaben zufolge unter Kontrolle und löschte ihn. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen können.

Eine Wohnung war nach dem Feuer vorerst unbewohnbar. Warum es brannte, war zunächst unklar, ebenso die genaue Höhe des Sachschadens. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.