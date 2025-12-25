Feuer zerstört Wohnung im Zürcher Stadtkreis 4

Keystone-SDA

Im Zürcher Stadtkreis 4 hat es am Weihnachtstag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Räume sind nicht mehr bewohnbar. Der Rettungsdienst brachte vier Personen mit Verletzungen ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Anwohnerinnen und Anwohner hätten kurz vor 11.00 Uhr gemeldet, dass aus einer Wohnung im Quartier Aussersihl Flammen schlügen, teilte Schutz und Rettung Zürich am Donnerstag mit. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Sanität und Polizei sei die Wohnung im zweiten Obergeschoss des betroffenen Gebäudes bereits in Vollbrand gestanden.

Fünf Personen hatten den Angaben zufolge das Haus bereits zuvor verlassen können. Ein Notarzt, Sanitäterinnen und Sanitäter untersuchten sie und brachten vier von ihnen ins Spital.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Rauch laut Communiqué bereits auf das Treppenhaus und die umliegenden Wohnungen ausgebreitet. Nicht nur in der betroffenen Wohnung seien grosse Schäden entstanden, hiess es. Auch die darüberliegenden Wohnungen seien bis auf Weiteres unbewohnbar.

Warum es brannte, war zunächst nicht klar. Kantons- und Stadtpolizei nahmen Ermittlungen auf.