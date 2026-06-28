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Feuerwehr rettet bei Brand in Basel eine Person per Drehleiter

Keystone-SDA

In einer Wohnung an der Lothringerstrasse in Basel ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde per Drehleiter gerettet und ist ins Spital gebracht worden. Die Wohnung ist nicht mehr nutzbar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses sei gegen 00.40 Uhr gemeldet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Kanton Basel-Stadt am Sonntag mit.

Trotz des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt und der Milizfeuerwehr brannte die Wohnung vollständig aus und ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird ermittelt.

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