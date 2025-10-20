Feuerwerkskörper explodiert und verletzt jungen Mann in Basel

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Mann hat sich am frühen Montagmorgen in Basel durch einen explodierten Feuerwerkskörper Verletzungen zugezogen. Die Sanität brachte ihn ins Spital. Zuvor hatte ein Unbekannter das Feuerwerk beim Rhein angezündet und sich entfernt, wie die Polizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zu diesem Vorfall kam es um 00.15 Uhr an der Uferstrasse 38, also in der Nähe des Holzparks Klybeck. Der unbekannter Verursacher des Unfalls zündete den Feuerwerkskörper auf einem Bootssteg an, bevor er sich aus dem Staub machte.

Der 24-Jährige ging anschliessend zum Feuerwerkskörper hin und nahm ihn in die Hand. Daraufhin explodierte er. Die Polizei sucht nun den mutmasslichen «Anzünder», einen etwa 40 Jahre alten Mann, wie es im Communiqué heisst.