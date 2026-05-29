Findus-Produktion in Rorschach SG schliesst definitiv

Keystone-SDA

Der Tiefkühlkonzern Nomad Foods schliesst seine Produktionsstätte in Rorschach per Ende 2026 endgültig. Vom Entscheid betroffen sind 45 Vollzeitstellen. Die Herstellung von Produkten wie Plätzli, Lasagne und Cannelloni wird nach Italien und Spanien verlagert.

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(Keystone-SDA) Die Produktionsstätte von Findus in Rorschach wird endgültig geschlossen. Das teilte Eigentümerin Nomad Foods am Freitag in einer Medienmitteilung mit.

Nomad Foods habe heute die Entscheidung bestätigt, den Produktionsstandort in Rorschach per 31. Dezember 2026 zu schliessen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Entscheidung folge dem Abschluss eines Konsultationsverfahrens, das am 22. April begonnen, aber keine umsetzbare Alternative zur langfristigen Sicherung des Standorts aufgezeigt habe.

Ergebnis einer umfassenden Überprüfung

Die Schliessung wird nach Angaben von Nomad Foods 45 Vollzeitmitarbeitende am Standort betreffen. Der Entscheid sei das Ergebnis «einer umfassenden strategischen Überprüfung und stehe im Einklang mit dem zuvor kommunizierten, langfristigen Produktivitätsprogramm des Unternehmens».

In der Mitteilung bedankt sich Eduardo Bachiega, Chief Supply Officer bei Nomad Foods, bei den Mitarbeitenden «für den konstruktiven Dialog der letzten Wochen». Es sei «ein schwieriger nächster Schritt», aber der Fokus liege nun darauf, die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.

1886 als Konservenfabrik gegründet

Gemäss Mitteilung soll die Produktion von Tiefkühlgerichten am Standort Rorschach für Marken wie Findus in andere unternehmenseigene Produktionsstandorte von Nomad Foods in Italien und Spanien integriert werden. Bekannte Produkte wie Plätzli, Lasagne und Cannelloni würden weiterhin mit «wichtigen Schweizer Zutaten» hergestellt und blieben auf dem Schweizer Markt erhältlich.

Die als Konservenfabrik Bernhard & Co. 1886 gegründete Findus in Rorschach gehört heute zum britischen Tiefkühlkonzern Nomad Foods. Am 22. April hatte der Mutterkonzern bekannt gegeben, dass es den Produktionsstandort in Rorschach auf den 31. Dezember 2026 schliessen will. Ein Konsultationsverfahren zu den Plänen wurde eingeläutet.