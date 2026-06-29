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Finma greift bei Swiss Fund Management und BZ Berater Zentrum durch

Keystone-SDA

Die Finanzmarktaufsicht Finma greift bei der Fondsgesellschaft Swiss Fund Management AG (SFM) und beim Vermögensverwalter BZ Berater Zentrum (BZ) durch. Die Behörde hat im Rahmen einer Untersuchung "gravierende Verstösse" gegen Verhaltensregeln festgestellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Verstösse seien beim Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem dazu geltenden FIDLEG-Gesetz festgestellt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes und zum Schutz von Anlegerinnen und Anlegern seien verschiedene Massnahmen angeordnet worden.

Die Finma hat der seit Anfang Mai in Liquidation stehenden SFM laut den Angaben die Bewilligung für die Verwaltung von Fonds entzogen. Zudem sei ein Gesuch der BZ mit Sitz in Zollikerberg zur Bewilligung als unabhängige Vermögensverwalterin abgewiesen worden.

Auch habe die Aufsichtsbehörde unrechtmässig erzielte Gewinne in Millionenhöhe eingezogen. Gegen eine verantwortliche Person sei zudem ein mehrjähriges Berufsverbot verhängt worden, hiess es.

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