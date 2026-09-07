Finnland stellt Zaun an der russischen Grenze fertig

Keystone-SDA

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Nach zwei Jahren Bauzeit hat Nato-Mitglied Finnland einen 200 Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Russland fertiggestellt. "Die wichtigste Aufgabe des Staates ist es, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten", sagte die finnische Innenministerin Mari Rantanen laut einer Pressemitteilung. "Der Grenzzaun an der Ostgrenze ist in diesen unvorhersehbaren Zeiten ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen Grenzsicherheitssystems."

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(Keystone-SDA) Der Zaun war seit August 2024 an mehreren Abschnitten der mehr als 1.300 Kilometer langen Grenze zu Russland entstanden, an denen «der operative Bedarf am grössten und der Bau am wirtschaftlich sinnvollsten» gewesen sei, teilte der finnische Grenzschutz mit. Die Grenzanlage umfasst etwa einen 4,5 Meter hohen Zaun und ein technisches Überwachungssystem.

Russland als Nachbar: Vorwurf instrumentalisierter Migration

Die Sicherheitslage an der finnisch-russischen Grenze gilt seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine als angespannt. Im Dezember 2023 hatte Finnland seine Land-Grenzübergänge zu Russland dichtgemacht. Hintergrund waren Vorwürfe, Russland habe gezielt Migranten an die Grenze gebracht, um Unruhe zu stiften. «Ohne einen Grenzzaun ist es nicht möglich, die instrumentalisierte Einreise wirksam, glaubwürdig und sicher zu bekämpfen», sagte Markku Hassinen, Chef der finnischen Grenzschutzbehörde, nun laut der Mitteilung.