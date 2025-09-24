The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Flims, Laax und Falera wollen Bergbahn-Anlagen übernehmen

Keystone-SDA

Die Bündner Gemeinden Flims, Laax und Falera wollen die Infrastruktur der Weisse Arena Bergbahnen kaufen. Die Bergbahnen sind bereit, die Anlagen am Berg zu verkaufen und dann zurück zu pachten. Gemeinsames Ziel ist die langfristige Existenzsicherung der Bahnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret soll verhindert werden, dass ausländische Investoren und internationale Skigebietsbetreiber die für die Region überlebenswichtigen Bergbahnen übernehmen. Stattdessen soll die Infrastruktur der Weissen Arena am Berg – nicht aber die im Tal – an eine Finanzgesellschaft der Gemeinden verkauft werden, die Finanz Infra.

Die Anlagen sollen für 94,5 Millionen Franken übernommen werden, wie Vertreter der Gemeinden und der Bergbahnen am Mittwoch in Laax vor den Medien erläuterten. Flims, Laax und Falera wollen die Übernahme mit insgesamt 50 Millionen mitfinanzieren.

Die Weisse Arena Bergbahnen gewähren der Finanz Infra ein Darlehen über 20 Millionen und 42,5 Millionen sollen mit Fremdkapital finanziert werden. Über ihre jeweiligen Beiträge stimmen Flims, Laax und Falera Ende Oktober ab.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft