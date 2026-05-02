Flucht mit gestohlenem Auto: St. Galler Polizei fasst zwei Personen

Keystone-SDA

Ein Teenager und ein junger Mann sind in der Nacht auf Samstag mit einem gestohlenen Auto vor der Kantonspolizei St. Gallen geflüchtet. Nachdem sie aus dem rollenden Wagen gesprungen waren und zu Fuss weitergingen, wurden sie gefasst.

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(Keystone-SDA) Die beiden österreichischen Staatsbürger wollten sich kurz vor 4 Uhr in Rorschacherberg einer Verkehrskontrolle entziehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In dem aus einer Tiefgarage in Mörschwil entwendeten Auto fuhren sie «rasant davon», wie es hiess. Dabei fuhr der Lenker über ein Trottoir und gefährdete einen Fussgänger, der unverletzt blieb.

Das Auto prallte schliesslich in eine Stützmauer. Der Fahrer und der Beifahrer trennten sich und wurden unabhängig voneinander angehalten und festgenommen.

Der 21-jährige Lenker habe über keinen gültigen Führerausweis verfügt, schrieb die Polizei weiter. Er wurde zudem als fahrunfähig eingestuft.

Beide Personen werden bei der St. Galler Staatsanwaltschaft respektive Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt.