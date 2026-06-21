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Flughafen nimmt Flugbetrieb nach Störung bei Skyguide wieder auf

Keystone-SDA

Nach einer technischen Störung bei der Flugsicherung Skyguide ist der Flugbetrieb am Flughafen Zürich am Sonntagmorgen langsam wieder angelaufen. Zuvor war der Luftraum östlich von Bern für mehrere Stunden gesperrt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Flugbetrieb werde seit 07.45 Uhr schrittweise wiederhergestellt, sagte Livia Caluori, Mediensprecherin des Flughafens, am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach Angaben von Skyguide war die Kapazität gegen 8 Uhr noch auf 40 Prozent reduziert.

Störung bei der Flugsicherung

Am Morgen seien gar keine Starts möglich gewesen, sagte Caluori. Landungen seien noch bis 06.45 Uhr erfolgt. Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen betroffen waren, war zunächst unklar.

Grund für die Beeinträchtigungen war eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide. Diese hatte am Sonntagmorgen den Schweizer Luftraum östlich von Bern geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Die genaue Ursache werde derzeit noch abgeklärt.

Die Massnahme sei zum Schutz von Passagieren und Besatzungen ergriffen worden. Skyguide berief einen Krisenstab ein. Spezialistinnen und Spezialisten arbeiteten an der Behebung der Störung.

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