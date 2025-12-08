Frank A. Meyer: «Ich kann nicht leben, ohne zu schreiben»

Der Journalist Frank A. Meyer hat sich im Interview mit der "NZZ" als "Schulversager" bezeichnet. "Aber ich las schon mit 14, 15 Jahren die Bücher von Remarque, Sartre, Camus", sagte der 81-jährige Publizist.

(Keystone-SDA) Er sei mit seiner Neugier der Schule buchstäblich davongerannt. Von seinem Vater, einem Uhrmacher, habe er das rhetorische Talent geerbt. Während seiner Zeit in der Berufsschule habe er begonnen, Gedichte für eine Lokalzeitung zu schreiben. «Ich merkte aber rasch, dass ich eher zum politischen Kommentar neigte», sagte Meyer.

Weiter verriet er, dass sein Biograf René Lüchinger bei seinen Recherchen keinen einzigen positiven Artikel über ihn habe finden können. «Ich fühle mich falsch gesehen.» Trotzdem könne er über sich selbst sagen, dass er sich bewundere. «Man muss sich selbst gernhaben, sonst verpasst man das Leben.»

Dem Älterwerden schaue er mit gemischten Gefühlen entgegen und beobachte sich zunehmend dabei, ob er noch die gleiche Kreativität beim Schreiben habe. Ohnehin wolle er dies weiterhin tun, solange es gehe. «Ich bin nicht pensioniert, ich habe einen Vertrag mit Ringier. Ich kann nicht leben, ohne zu schreiben», sagte Meyer weiter.