Frankreichs Premier Bayrou zurückgetreten

Keystone-SDA

Frankreichs Premier François Bayrou hat nach der verlorenen Vertrauensfrage den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Bis zur Nominierung eines Nachfolgers würden er und sein Kabinett geschäftsführend im Amt bleiben, hiess es auf der offiziellen Regierungs-Webseite.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Élysée-Palast hatte bereits am Montagabend mitgeteilt, dass Präsident Emmanuel Macron Bayrous Rücktritt annehmen werde. Der Präsident wolle dann in den kommenden Tagen einen neuen Regierungschef ernennen.

Am Montag hatte Bayrou in der Nationalversammlung eine Vertrauensfrage verloren. Der Zentrumspolitiker hatte die Abstimmung im Zuge sich als schwierig ankündigender Haushaltsverhandlungen anberaumt und mit einem Bekenntnis zum Sparen verbunden. 364 Abgeordnete stimmten gegen die Minderheitsregierung, nur 194 Abgeordnete sprachen ihr das Vertrauen aus.