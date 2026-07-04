Frau bei Auffahrkollision auf A13 bei Mols SG verletzt

Keystone-SDA

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Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A13 bei Mols SG ist am Freitagmorgen eine 20-jährige Frau unbestimmt verletzt worden. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 10 Uhr waren vier Fahrzeuge auf der Autobahn A13 von Zürich in Richtung Chur unterwegs. Aufgrund eines Spurabbaus in Mols bremsten die Verkehrsteilnehmenden ab, worauf ein 36-jähriger Lastwagenfahrer in den Lieferwagen einer 20-Jährigen prallte.

Durch die Kollision wurde der Lieferwagen in zwei voranfahrende Autos geschoben. Die 20-jährige Frau erlitt dabei unbestimmte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand laut der Polizei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Für die Bergung und Unfallaufnahme musste die Strasse während rund zwei Stunden teilweise gesperrt werden, was zu einem Rückstau führte.