Frau in Buchs ZH getötet: drei Verhaftungen

Keystone-SDA

Eine ältere Frau ist in der Nacht auf Mittwoch in Buchs ZH bei einem Gewaltdelikt getötet worden. Drei tatverdächtige Personen, die sich im Haus aufhielten, wurden festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht alarmiert, weil in einem Wohnhaus eine leblose Person aufgefunden worden war. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten dort aber nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Beim Opfer handelt es sich um eine 71-jährige Kosovarin. Die drei festgenommenen Tatverdächtigen sind eine 48-jährige Schweizerin sowie zwei Schweizer im Alter von 27 und 51 Jahren, wie es weiter heisst.

Die Hintergründe, etwa wieso die Tatverdächtigen in dem Haus aufgefunden wurden, seien Gegenstand laufender Abklärungen, sagte eine Sprecherin der Zürcher Kantonspolizei am Mittwochnachmittag auf Anfrage von Keystone-SDA. Weitere Angaben könnten vorerst nicht gemacht werden.

Der Hergang der Tat sowie das Motiv sind laut der Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte und die Kantonspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.