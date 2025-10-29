Frau in Schafisheim AG von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Dienstag auf einem Firmenareal in Schafisheim AG von einem Lastwagen erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Sanität brachte die 50-jährige Frau in kritischem Zustand ins Spital, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Zu diesem Unfall kam es kurz nach 15.00 Uhr. Der Lastwagen touchierte gemäss Mitteilung die Fussgängerin, die sich mutmasslich im toten Winkel aufgehalten hatte.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eingeleitet, wie es im Communiqué heisst.