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Frau stiehlt Mann in Basel Goldkette vom Hals

Keystone-SDA

Ein 42-jähriger Mann ist am Freitagmittag in Basel auf offener Strasse seiner Goldhalskette beraubt und dabei verletzt worden. Die Täterin und ein Komplize flüchteten mit einem Auto in Richtung Grenze, wie die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr an der Burgfelderstrasse. Der 42-Jährige befand sich auf dem Weg zur Arbeit, als ein schwarzer BMW Kombi neben ihm anhielt. Eine Frau stieg aus, sprach den Mann an und näherte sich ihm.

Im weiteren Verlauf entriss die Frau dem Mann seine Goldkette. Als dieser versuchte, den Schmuck zurückzuerlangen, flüchtete die Täterin zurück zum Fahrzeug, in dem ein Fahrer wartete.

Sie stiess den Mann zu Boden, während das Auto bereits beschleunigte, wie es weiter hiess. Der Beraubte verletzte sich bei diesem Sturz. Die Täterschaft flüchtete anschliessend mit dem Auto in Richtung des Grenzübergangs Basel-Burgfelderstrasse. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.

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