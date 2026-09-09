Frau stirbt bei Frontalkollision auf der A16 bei Moutier

Keystone-SDA

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Eine Frau ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A16 bei Moutier ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen erlitten bei der Frontalkollision schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung geriet ein in Richtung Delsberg fahrendes Auto aus noch ungeklärten Gründen nach dem Graitery-Tunnel auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug frontal in einen entgegenkommenden Wagen.

Die Beifahrerin des in Richtung Biel fahrenden Autos verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle. Angehörige der Feuerwehr mussten sie und den schwer verletzten Fahrer aus dem Wrack befreien. Auch die Lenkerin des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen.

Zwei Helikopter der Rega flogen die beiden Schwerverletzten ins Spital. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Jura nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.