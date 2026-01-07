Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Lausanne

Keystone-SDA

Bei einem Wohnungsbrand in Lausanne ist am Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war in einer Wohnung am Chemin des Sauges ausgebrochen. Die Stadtpolizei evakuierte vorsorglich die benachbarten Wohnungen.

(Keystone-SDA) Das Feuer brach am Sonntag gegen 19.35 Uhr aus, wie die Waadtländer Polizeizentrale am Dienstag weiter mitteilte. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine verstorbene Person. Beim Opfer handelt es sich um die Bewohnerin, eine 1970 geborene Schweizerin.

Die Stadtpolizei evakuierte vorsorglich die benachbarten Wohnungen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Um 21 Uhr konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Lausanne hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Ermittlungen werden von Brandexperten der Kriminalpolizei Lausanne und der Kantonspolizei Waadt geführt, wie es weiter hiess.