Frau stirbt nach Frontalkollision mit Lastwagen in Muttenz BL

Keystone-SDA

Eine 76-Jährige Frau ist mit ihrem Auto am Dienstag in Muttenz BL frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Sie ist ihren schweren Verletzungen im Spital erlegen, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aus noch unklaren Gründen geriet die Frau gegen 13.30 Uhr auf der Rheinfelderstrasse in Richtung Birsfelden BL fahrend in den Gegenverkehr, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Dort sei sie frontal gegen den korrekt fahrenden Lastwagen geprallt.

Die Frau sei im Wrack ihres Autos eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen worden. Der 56-jährige Lenker des Lastwagens blieb unverletzt, wie es weiter hiess.

Gemäss Mitteilung haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Die Strasse sei während mehrerer Stunden in beide Richtungen gesperrt gewesen.