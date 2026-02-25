Freestyle-Ski-Asse werden in Mettmenstetten ZH gefeiert

Keystone-SDA

Das an den Olympischen Spielen Mailand-Cortina erfolgreiche Schweizer Freestyle-Ski-Team ist am Mittwochabend gefeiert worden. Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara wurden in Mettmenstetten im Kanton Zürich begeistert empfangen.

(Keystone-SDA) Noé Roth aus Baar ZG holte sich im Aerials-Einzelwettkampf in Livigno mit einer fast perfekten Flugshow eine erste Silbermedaille. Ebenfalls Silber gewann er zudem im Teamwettkampf zusammen mit Pirmin Werner aus Marthalen ZH und Lina Kozomara aus Rifferswil ZH. Dafür liessen sie sich von grossen und kleinen Fans bei einem Empfang am Bahnhof Mettmenstetten feiern.

Das örtliche Trainingszentrum nutzen die Freestyle-Athletinnen und -Athleten, wenn kein Schnee liegt. Ihnen stehen dort Wasserschanzen und Trampoline zur Verfügung. Die Wintertrainingsanlage befindet sich in Airolo TI.

Das Trio eroberte die ersten olympischen Medaillen in der Disziplin Aerials für die Schweiz seit 20 Jahren. Damals holte Evelyne Leu an den Spielen von Turin Gold.