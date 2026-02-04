Freiburg bereitet sich auf Eishockey-WM vor

Keystone-SDA

Fanzone, Grossleinwand und Stimmung: Die Stadt Freiburg bereitet sich als eine von zwei Gastgeberstädten auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz im Mai vor. Auf dem Georges-Python-Platz in der Freiburger Innenstadt ist eine Fanzone geplant.

(Keystone-SDA) Dieser «Welcome Spot» soll die Fans einstimmen, wie Marc-André Berset, Direktor von Fribourg 2026 am Mittwoch vor den Medien sagte. In der Fanzone werde es Verpflegung, eine kleine Eisbahn und ein Medienzentrum geben. Auch Konzerte sind geplant.

Der Weg zur Hockey-Arena wird ausgeschildert. Auf dem Platz vor dem Stadion wird eine Grossleinwand aufgebaut, damit die Fans die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft in Zürich mitverfolgen können. Je nach Bedarf können auch weiter Spiele übertragen werden.

Die Städte Zürich und Freiburg tragen die Weltmeisterschaften vom 15. bis 31. Mai 2026 gemeinsam aus. In Freiburg finden um die 30 Partien statt.

In der Stadt und Agglomeration Freiburg werden Strassen geschmückt, um dem Anlass Rechnung zu tragen, wie der Freiburger Gemeinderat Pierre-Olivier Nobs ausführte.

«Die Stadt Freiburg stellt Personal, Kompetenzen und Infrastrukturen zur Verfügung, der Kanton engagiert sich finanziell und mit Polizeileistungen», wie Nobs sagte.

Die Hälfte der Tickets verkauft

Die Hälfte der Tickets für die Partien in Freiburg seien verkauft, sagte Nicolas Marbach, Verantwortlicher der Gastgeberstadt Freiburg. Damit sind wir unseren Vorhersagen etwas voraus.» Die erste Partie in Freiburg, jene zwischen Schweden und Kanada, sei praktisch ausverkauft.

Der Freiburger Tourismusverband erhofft sich vom Anlass eine Steigerung der Übernachtungen um acht bis neun Prozent. Auch die Gastronomie oder Museen sollen profitieren.

Zwei Teilnehmerteams der Weltmeisterschaft werden im Kanton Freiburg logieren. Sechs weitere Mannschaften sind in Bern untergebracht. Die Eishockey-WM dürfte der grösste je in Freiburg organisierte Anlass werden.