Freiburger Kantons- und Universitätsbibliothek öffnet im September

Keystone-SDA

Die Kantons- und Universitätsbibliothek (KUB) Freiburg wird am 1. September eröffnen. Die Erweiterung und Umgestaltung des Standorts dauerte mehr als fünf Jahre und kostete rund 117 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Die KUB biete im Herzen der Stadt an der Sankt-Michael-Gasse Räume zum Lernen, Entdecken und Erinnern sowie ein attraktives kulturelles Angebot, teilte die Institution am Donnerstag in ihrem Newsletter mit. Die offizielle Einweihung soll demnach am Wochenende vom 26. und 27. September stattfinden.

Vor der Eröffnung für die Öffentlichkeit und der Einweihung wird das Bauamt des Kantons Freiburg der KUB am 7. März offiziell die Schlüssel für die renovierten und erweiterten Gebäude übergeben. Für die Bevölkerung werden Besichtigungen angeboten.

Die KUB hat sich zudem ein Logo und eine Grafikcharta verpasst, die die Zugänglichkeit ihrer Dienstleistungen für alle widerspiegeln, wie es weiter hiess.

Zu reden gegeben hatten die Kosten des Projekts. Zum 2018 festgelegten ursprünglichen Budget von 79 Millionen, davon 15 Millionen vom Bund, kam ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 38 Millionen hinzu. Der Grosse Rat hatte ihn im März 2024 nach heftigen Diskussionen bewilligt.