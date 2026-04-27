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Freiburger Polizei beschlagnahmt illegales E-Trottinett

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Sonntag einen Mann mit einem viel zu schnellen E-Trottinett erwischt. Das Fahrzeug überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h um das Sechsfache, wie die Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Polizei beschlagnahmte das Trottinett und zeigte den 58-jährigen, in der Region wohnhaften Besitzer an.

Der Mann war der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Châtel-sur-Montsalvens aufgefallen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Dieser habe beim Anblick der Einsatzkräfte gewendet. Trotz Blaulicht und Sirene fuhr er davon. In Broc hielt ihn die Polizei schliesslich an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Motor des Trottinetts zu leistungsstark war und eine Geschwindigkeit von bis zu 127 km/h erreichen konnte.

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