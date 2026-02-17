Freiburger Polizei schnappt drei Einbrecher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Freiburg hat am Sonntag in Montbovon drei Einbrecher festgenommen. Diese begingen einen Diebstahl in einem Restaurant. Zuvor hatten sie in ein Haus eindringen wollen.

(Keystone-SDA) Bei den mutmasslichen Tätern handelte es sich um drei Männer im Alter von 17, 18 und 27 Jahren. Sie besitzen alle die algerische Staatsangehörigkeit, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Sie nahm die Männer in Untersuchungshaft.

Die Polizei war am frühen Morgen gegen 05.30 Uhr von einer Frau alarmiert worden. Diese hatte die drei Männer überrascht, als sie in ihr Haus eindringen wollten. Im Rahmen ihres Einsatzes erwischte die Polizei die drei Männer dann in einem Restaurant, in welches sie eingebrochen waren.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben zudem, dass in der Nacht in der Region mehrere unverschlossene Fahrzeuge durchsucht worden waren. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet.