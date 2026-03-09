Freiburger Polizei schnappt Waffendiebe

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonspolizei hat vier mutmassliche Einbrecher gefasst. Sie sollen bei zahlreichen Einbrüchen unter anderem Schusswaffen, Munition, Fahrräder und ein E-Trottinett gestohlen haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Männern handelt es sich um einen 25-jährigen Franzosen, zwei 19-jährige Schweizer und einen 17-jährigen Portugiesen, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, der minderjährige Beschuldigte beim Jugendgericht.

Die Männer verübten Anfang letzten November sechs Einbrüche in Wohnhäuser und Keller in den Gemeinden Grolley, Dompierre und Avry-sur-Matran. Weiter sollen einige von ihnen in fünfzehn im Kanton Waadt verübte Diebstähle verwickelt gewesen sein, wie die Polizei weiter schrieb. Den Grossteil der gestohlenen Waffen und Fahrzeuge konnte die Polizei wiederfinden.