Friedliche Kundgebung in Winterthur gegen Hausräumung

Keystone-SDA

Bis zu 300 Menschen haben am Samstagnachmittag in der Winterthurer Innenstadt an einer unbewilligten Demonstration gegen die Räumung eines besetzten Hauses am Rande der Altstadt teilgenommen. Bei der friedlichen Kundgebung kam es nach Polizeiangaben zu keinen Sachbeschädigungen.

(Keystone-SDA) Hintergrund ist die Gegnerschaft zur Räumung eines besetzten Hauses an der General-Guisan-Strasse unter dem Motto «Gisi bleibt». Zur Kundgebung am Samstag hatte ein sogenanntes Antikapitalistisches Bündnis Winterthur aufgerufen.