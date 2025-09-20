Frontalkollision in Bonaduz GR fordert zwei Verletzte
Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos am frühen Samstagmorgen in Bonaduz, Graubünden, sind die zwei Fahrer verletzt worden. Einer der beiden Männer wurde ins Kantonsspital gebracht, wie die Polizei mitteilte.
(Keystone-SDA) Ein 60-Jähriger war von Chur herkommend in Richtung Thusis GR unterwegs. Zeitgleich fuhr aus der Gegenrichtung kommend ein 59-jähriger Autofahrer in Richtung Chur. Aus am Samstagnachmittag noch nicht geklärten Gründen kam es laut der Polizei gegen 05.45 Uhr beim Halbanschluss Bonaduz zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.
Während der Bergungs- und Tatbestandsaufnahmen entfachte beim Auto des 59-Jährigen ein Feuer im Motorenbereich. 15 Angehörige der Feuerwehr der Stadt Chur konnten den Brand jedoch rasch löschen.
Ein Ambulanzteam der Rettung Chur betreute den mittelschwer verletzten 60-Jährigen notfallmedizinisch und überführte ihn ins Kantonsspital Graubünden. Der leichtverletzte 59-Jährige begab sich zu einem späteren Zeitpunkt selbständig zur ärztlichen Untersuchung.
Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr für rund drei Stunden umgeleitet. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.