The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Frontmann der Discoband Village People Victor Willis gestorben

Keystone-SDA

Er war der stämmige, bärtige Mann in Polizeiuniform oder manchmal auch der Seeoffizier. Victor Willis, ehemaliger Frontmann der legendären Discoband Village People aus den 1970er-Jahren, ist im Alter von 74 Jahren verstorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der 1951 in Texas geborene Musiker war Leadsänger und Mitautor der grössten Hits der Band, darunter des weltweiten Hits «Y.M.C.A.»

Eine kurze Nachricht seiner Ehefrau gab seinen Tod am Mittwoch auf den Social-Media-Konten der Band bekannt. Sie schrieb von einer «kurzen, aber schweren Krankheit».

Die Band ging 1979 auf ihre erste Welttournee. Auf der Website der Band heisst es, dass die Village People 100 Millionen Alben verkauft haben.

Drogenprobleme

Willis verliess die Band Anfang der 1980er-Jahre, unter anderem aufgrund von Drogenproblemen. 2017 übernahm er erneut die Leitung der Band, um sie wieder auf Tournee zu bringen, nachdem er um die Rückgewinnung der Rechte an seinem Song gekämpft hatte, wie das Magazin Variety am Mittwoch berichtete.

Im Jahr 2021 wurde «Y.M.C.A.» in das National Recording Registry der US-Kongressbibliothek aufgenommen. Im Jahr 2022 dann in die Grammy Hall of Fame.

Der Hit «Y.M.C.A.», der bereits bei seiner Veröffentlichung 1978 als Schwulenhymne galt, erlebte selbst ein seltsames Schicksal und fand zu einem ebenso unerwarteten zweiten Leben: Er wurde von Donald Trump – mit Zustimmung der Band – für seine Zwecke vereinnahmt, wodurch seine ursprüngliche Bedeutung negiert wurde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft