Die Woche in der Schweiz

Gianni Infantino, der lange Zeit als fest in seiner Führungsposition bei der Fifa verankert galt, durchlebt eine der heikelsten Phasen seines Mandats. Der Walliser steht im Zentrum einer Kontroverse, seit er ein umstrittenes Projekt aufgegeben hat, das vorsah, Teile der kommerziellen Aktivitäten des Verbands für private Investoren zu öffnen.

Seitdem häufen sich die Kritiken. Seine Gegnerschaft wirft dem Schweizer Funktionär vor, die Fifa zu zentralisiert und intransparent zu führen. Diese Woche meldete sich der frühere portugiesische Ballon-d’Or-Gewinner Luis Figo zu Wort und erklärte unter anderem, Infantino sei ein Präsident geworden, der seines Amts «unwürdig» sei. Besonders beunruhigend für den Walliser ist, dass einige Kritiken nun auch von Persönlichkeiten kommen, die bisher als ihm nahestehend galten.

Angesichts des Sturms berief die Fifa ihre Führungskräfte in Marokko zu einem Dringlichkeitstreffen ein. Die Organisation räumte dabei «Fehler» in der Handhabung der Angelegenheit ein, erneuerte jedoch ihre Unterstützung für ihren Präsidenten.

Diese Einheitsdemonstration hat die Zweifel an Infantinos Autorität jedoch nicht zerstreut. Neue Enthüllungen nehmen den Fifa-Präsidenten ins Visier. Laut dem Guardian soll er hinter den Kulissen an einer Partnerschaft mit der umstrittenen Europäischen Super League gearbeitet haben, obwohl er das Projekt öffentlich ablehnte. Die Uefa bestätigte zudem am Donnerstag, ihren Boykott der Fifa-Wettbewerbe aufrechtzuerhalten, da es keine Garantien für den Verzicht auf die Öffnung für privates Kapital gebe.