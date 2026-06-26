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Funkenschlag setzt Stoppelfeld in Neuendorf SO in Brand

Keystone-SDA

Ein grossflächiges Stoppelfeld ist am Donnerstagnachmittag in Neuendorf SO in Brand geraten. Die Feuerwehren löschten den Brand. Laut Polizeiangaben gab es keine Verletzten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Stoppelfeld sei kurz nach 15.15 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten in Brand geraten, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit. Das Feuer habe sich über eine grössere Fläche ausgebreitet.

Die Feuerwehren Neuendorf und Härkingen hätten den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Um allfällige Folgebrände zu verhindern, sei das Feld umgepflügt worden.

Den Untersuchungen von Spezialisten der Kantonspolizei zufolge dürfte ein von einem Mähdrescher ausgegangener Funkenschlag das Getreidefeld in Brand gesetzt haben.

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