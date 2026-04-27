Fussgängerin bei Unfall mit Traktor in Beromünster tödlich verletzt

Keystone-SDA

In Beromünster LU ist am Freitagabend eine 88-jährige Fussgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor tödlich verletzt worden. Die Frau wurde beim Überqueren der Strasse vom Traktor erfasst.

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(Keystone-SDA) Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Der genaue Unfallhergang war zunächst uklar und wird durch die Staatsanwaltschaft Sursee untersucht, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Für die Unfallaufnahme blieb das Gebiet Fläcke während rund sechs Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Michelsamt leitete den Verkehr um.