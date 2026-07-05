Gasgrill-Brand in Horgen ZH verursacht hohen Sachschaden

Keystone-SDA

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An einem Gasgrill in einem Mehrfamilienhaus in Horgen ZH ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Gebäude beläuft sich jedoch auf mehrere hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand an der Strohwiesstrasse ging gegen 19.30 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen laut der Mitteilung bereits die Fassade und das Dach des Gebäudes in Flammen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Die Polizei evakuierte den betroffenen Teil des Mehrfamilienhauses, wie es weiter hiess. Mit Ausnahme der direkt betroffenen Wohnung konnten die Bewohnerinnen und Bewohner nach 22 Uhr nach Hause zurückkehren. Der Hergang wird nun von Brandermittlern untersucht.