Gassmann Media trennt sich vom «Journal du Jura» und von Radio RJB
Gassmann Media verkauft die Beteiligungen am Radiosender RJB und am "Journal du Jura". Neue Miteigentümerin der Tageszeitung und des Radiosenders wird die neue Gesellschaft Jura Media SA.
(Keystone-SDA) Jura Media wird gemeinsam mit der BNJ Media Holding das «Journal du Jura» in Biel und den Radiosender RJB im Berner Jura leiten, wie die involvierten Partner am Montag mitteilten. Ihr Ziel sei es, die Zeitung weiterzuentwickeln, indem sie eine hochwertige Printausgabe garantieren und gleichzeitig die digitale Entwicklung vorantreiben würden.
Die Transaktion ermöglicht es Gassmann Media, sich auf das Medienangebot in der Region Biel, dem Seeland und dem Kanton Bern zu konzentrieren – unter anderen mit dem «Bieler Tagblatt», der Plattform ajour.ch, TeleBielingue und Radio Canal 3.
Die Partien betonten, dass die Zusammenarbeit zwischen «Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura» auf redaktioneller und kommerzieller Ebene fortgeführt werde und alle Mitarbeitenden ihre Stellen behalten würden.